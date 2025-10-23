Це важливий етап, який забезпечує ніжний смак та правильну текстуру страви

Підготовка яловичої печінки до готування починається з видалення плівки та жовчних проток за потреби. Це важливий етап, який забезпечує ніжний смак та правильну текстуру страви. УНІАН розповідає, як зробити це правильно.

Три способи зняття плівки

Кулінари розповідають, що найпростіше знімається плівка з замороженого шматка. Для цього просто покладіть печінку в окріп і через деякий час плівка стане м’якою, а сама печінка – ні. Тоді ви зможете підчепити плівку ножем та потягнувши на себе, зняти її.

Але якщо ви придбали в магазині шматок охолодженої печінки, технологія позбавлення від плівки буде іншою. У вас є три варіанти, як позбавитись від плівки: