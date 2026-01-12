Час варіння картоплі залежатиме від кількох різних факторів

Щоб картопляне пюре вийшло ніжним та однорідним, важливо дотримуватися оптимального часу варіння картоплі. Сам спосіб та тривалість кипіння суттєво впливають на текстуру та легкість майбутньої страви. The Kitchn розповідає, скільки ж варити картоплю для пюре.

Скільки часу варити картоплю?

Час варіння картоплі залежатиме від кількох різних факторів: виду картоплі та того, чи варите ви цілу, чи нарізану картоплю. Приготування цілої картоплі триватиме близько 30 хвилин, тоді як порізану на шматочки можна буде приготувати за 10–15 хвилин.

Важливо зазначити: варіння картоплі насправді означає довести картоплю та воду до кипіння, потім зменшити вогонь та варити на повільному вогні решту часу. Також додавайте картоплю у холодну воду, щоб забезпечити рівномірне приготування.

Для перевірки на готовність можна використати зубочистку чи виделку. Вони мають входити легко та без опору, але картопля не повинна розвалюватися.