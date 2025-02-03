Оладки з курячої печінки й кускусу. Рецепт дня0
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Ці ніжні і ситні оладки не тільки чудово смакують, але й є відмінним варіантом для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням, адже готувати їх потрібно без борошна. Легкий спосіб приготування та неймовірний смак зроблять цей рецепт ідеальним для вашого обіду чи вечері.
Інгредієнти:
Кускус залийте окропом, накрийте кришкою і залиште на 10-15 хвилин, пише Shuba.
Подрібніть інші інгредієнти. Цибулю, часник (2-3 зуб.) і моркву прочистьте. У блендері перебийте курячу печінку з овочами.
Замісіть тісто. З’єднайте масу з кускусом, посоліть і поперчіть до смаку. Додайте подрібнену зелень і яйця. Усе перемішайте.
Обсмажуйте оладки на добре розігрітій сковороді на олії з обох боків по 3-5 хвилин.