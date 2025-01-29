Бендерики з м'ясом – це традиційна українська страва, яка складається з тіста, загорнутого навколо начинки з м'яса, зазвичай свинини або яловичини. Тісто готується на основі борошна, води та яєць, а після формування бендерики обсмажуються до золотистої скоринки. Вони часто подаються з різними соусами або овочевими гарнірами.

Інгредієнти:

яйця – 1 шт.;

цукор – 1/2 ч. л.;

дрібка солі;

борошно – 50 г;

олія – 5 мл;

молоко – 125 мл;

фарш курячий – 200 г;

цибуля – 1/2 шт.

Спосіб приготування:

Яйця розбиваємо в миску. Додаємо до них цукор, сіль, олію та молоко. Змішуємо все разом вінчиком до однорідності, розповідає шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Додаємо борошно та ретельно перемішуємо вінчиком, розбиваючи грудочки. Тісто повинне стати однорідним.

Пательню змащуємо олією. Наливаємо тісто та розподіляємо його по всій поверхні. Смажимо налисники по 30 секунд з кожної сторони.

Фарш змішуємо з цибулею та спеціями. Кожен налисник ділимо навпіл, підгинаємо одну сторону. Викладаємо 1 столову ложку фаршу та складаємо у трикутник.

Обсмажуємо бендерики. Смажимо їх на вершковому маслі по 6-8 хвилин з кожної сторони.