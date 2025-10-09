Існують різні варіанти, як пом’якшити смак печінки

Часто печінка набуває гіркого присмаку через потрапляння жовчі або залишки плівок, жилок та судин. Щоб прибрати цей смак, її потрібно правильно підготувати. УНІАН розповідає, як прибрати гіркоту з печінки.

Як прибрати гіркоту з курячої або свинячої печінки?

Існують різні варіанти, як пом’якшити смак печінки:

Розріжте печінку на кілька частин, замочіть її в молоці мінімум на 30 хвилин. Обмотайте печінку харчовою плівкою та легенько відбийте молотком. Перед приготуванням проваріть її близько 15 хвилин в солоній воді.

Але якщо ж вам не хочеться викручуватися, можна на годину замочити печінку в холодній воді перед приготування або ж обдати окропом та залишити на кілька хвилин.

Як прибрати гіркоту з готової печінки?

Якщо готовий продукт все одно гірчить, не поспішайте його викидати. Щоб нейтралізувати цей неприємний присмак, може ще трохи протушкувати печінку з додаванням вершків або сметани.