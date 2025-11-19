Найчастіше котлети розпадаються через неправильне співвідношення інгредієнтів.

Однією з найпоширеніших проблем під час приготування печінкових котлет є їхня «нестійкість»: котлети не тримають форму або розвалюються на сковорідці. News24 розповідає, чому так відбувається.

Чому печінкові котлети розпадаються?

Найчастіше котлети розпадаються через неправильне співвідношення інгредієнтів. При приготуванні котлет з печінки використовують борошно, щоб «скріпити» фарш. І його не потрібно шкодувати. Проте і надлишок цього продукту негативно позначиться на страві.

Тому потрібно дотримуватися балансу. Щоб котлети не розвалювалися, на кілограм печінки варто додавати 1-2 столові ложки борошна. Також ви можете додати манку, щоб скріпити фарш.

Якщо ви додаєте до фаршу картоплю, то співвідношення повинно бути таким: одна середня картоплина на 400 грамів печінки.