Пікантний часниково-картопляний пиріг. Рецепт дня0
До теми
Завдяки запеченій в мундирі картоплі, часнику, вершковому маслу та сметані виходить насичений, ароматний пиріг із хрусткою золотистою скоринкою. Це чудовий гарнір, який легко готується. Рецепт від New York Тimes Cooking.
Інгредієнти
|Картопля
|1,35 кг
|Вершкове масло (несолоне)
|6 ст. л.
|Часник
|6 зубчиків
|Сіль, перець
|за смаком
|Мускатний горіх мелений
|дрібка
|Крем-фреш або сметана
|½ склянки
|Цибуля зелена
|1 ст. л. (дрібно нарізана)
Спосіб приготування:
Крок 1
Поставте решітку в центр духовки та розігрійте її до 220°C. Викладіть картоплини просто на решітку й запікайте до м’якості всередині та хрусткої шкірки 1 год – 1 год 15 хв. Дістаньте картоплю й дайте їй трохи охолонути, щоб можна було взяти в руки (вона має залишатися гарячою). Зменште температуру духовки до 200°C.
Крок 2
Поставте на середній вогонь сковорідку, що підходить для духовки. Розтопіть у ній масло, дочекайтеся пінки, додайте часник і готуйте, помішуючи, доки часник, і масло не стануть золотистими, приблизно 3 хвилини. Зніміть з вогню.
Крок 3
Розріжте гарячу картоплю навпіл і ложкою вийміть мʼякуш на дошку (шкірку можна з’їсти або викинути). Ножем або скребком порубайте картоплю на шматочки різних розмірів, але не більші за половинку волоського горіха.
Крок 4
Перекладіть картоплю в сковороду, щедро приправте сіллю та перцем, додайте дрібку мускатного горіха. Додайте крем-сир або сметану та акуратно вимішайте, щоб картопля рівномірно вкрилася сумішшю. Злегка примніть масу у рівний шар. Поставте сковороду на середній вогонь і готуйте без перемішування 5-8 хвилин, доки волога випарується і низ не стане золотистим.
Крок 5
Обережно потрясіть сковороду, щоб пиріг відійшов від дна, і переставте її в духовку. Запікайте 30-35 хвилин, доки верх не стане злегка рум’яним. Вийміть сковороду та залиште на 10 хвилин. Потім акуратно переверніть картопляний пиріг на сервірувальну тарілку. Посипте цибулею й подавайте.