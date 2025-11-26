Завдяки запеченій в мундирі картоплі, часнику, вершковому маслу та сметані виходить насичений, ароматний пиріг із хрусткою золотистою скоринкою. Це чудовий гарнір, який легко готується. Рецепт від New York Тimes Cooking.

Інгредієнти

Картопля 1,35 кг Вершкове масло (несолоне) 6 ст. л. Часник 6 зубчиків Сіль, перець за смаком Мускатний горіх мелений дрібка Крем-фреш або сметана ½ склянки Цибуля зелена 1 ст. л. (дрібно нарізана)

Спосіб приготування:

Крок 1 Поставте решітку в центр духовки та розігрійте її до 220°C. Викладіть картоплини просто на решітку й запікайте до м’якості всередині та хрусткої шкірки 1 год – 1 год 15 хв. Дістаньте картоплю й дайте їй трохи охолонути, щоб можна було взяти в руки (вона має залишатися гарячою). Зменште температуру духовки до 200°C.

Крок 2 Поставте на середній вогонь сковорідку, що підходить для духовки. Розтопіть у ній масло, дочекайтеся пінки, додайте часник і готуйте, помішуючи, доки часник, і масло не стануть золотистими, приблизно 3 хвилини. Зніміть з вогню.

Крок 3 Розріжте гарячу картоплю навпіл і ложкою вийміть мʼякуш на дошку (шкірку можна з’їсти або викинути). Ножем або скребком порубайте картоплю на шматочки різних розмірів, але не більші за половинку волоського горіха.

Крок 4 Перекладіть картоплю в сковороду, щедро приправте сіллю та перцем, додайте дрібку мускатного горіха. Додайте крем-сир або сметану та акуратно вимішайте, щоб картопля рівномірно вкрилася сумішшю. Злегка примніть масу у рівний шар. Поставте сковороду на середній вогонь і готуйте без перемішування 5-8 хвилин, доки волога випарується і низ не стане золотистим.