Різдвяний піст – чудова нагода збагатити свій раціон простими, легкими та водночас смачними стравами. Навіть без м’ясних та молочних продуктів можна приготувати багато поживних і різноманітних страв. Пісні рецепти часто поєднують традиції та сучасні підходи до харчування. Нижче ми пропонуємо 5 страв, які ідеально підійдуть для Різдвяного посту.

Для приготування смачної тушкованої квашеної капусти важливо використовувати якісний продукт – добре вкислу, повністю заквашену капусту без гіркоти та з приємною кислинкою. Перед змішуванням з іншими інгредієнтами капусту тушкують окремо, щоб вона стала м’якою та втратила надлишкову кислоту. Для цієї страви рекомендується використовувати суху, попередньо зварену квасолю, оскільки консервована може розваритися та зіпсувати текстуру готової страви.

Вінегрет – дуже корисна страва, багата на вітаміни, мінерали й клітковину, що сприяють кращому травленню та загальному самопочуттю. Завдяки низькій калорійності він підходить для тих, хто слідкує за вагою, а простота приготування робить його зручним у щоденному раціоні.

Плов з рису, гарбуза, овочів і консервованої квасолі з привабливими східними ароматами спецій – це проста страва, щоб здивувати гостей. Він чудово підійде для посту, оскільки готується без м’яса.

Смажені пиріжки – кулінарна класика, що ніколи не втрачає актуальності. М’які, повітряні та ароматні, вони викликають найтепліші спогади про домашню кухню.

Капустяник без тіста – це швидкий і простий варіант добре знайомого всім пирога з капустою. Він готується без борошна, лише з овочів, манки та яєць, тому виходить легким, соковитим і дуже ароматним. Усе, що потрібно, – змішати капусту з обсмаженими овочами, додати зелень і спеції, а потім запекти до рум’яної скоринки.