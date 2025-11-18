Пісний плов з гарбузом. Рецепт дня0
Плов з рису, гарбуза, овочів і консервованої квасолі з привабливими східними ароматами спецій – це проста страва, щоб здивувати гостей. Він чудово підійде для посту, оскільки готується без м’яса. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Гарбуз
|300 г
|Цибуля ріпчаста жовта
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Часник
|4 зубчики
|Рис
|200 г
|Квасоля консервована
|200 г
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Приправа до плову
|за смаком
|Олія соняшникова
|100 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Гарбуз, цибулю, моркву й часник почистьте. Гарбуз наріжте невеликими кубиками, цибулю й часник дрібно наріжте, моркву натріть на велику тертку.
Крок 2
У товстостінну каструлю налийте олію, розігрійте й обсмажте цибулю з морквою до м’якості. Потім додайте гарбуз, часник, сіль, перець, спеції, перемішайте і обсмажте протягом 4-5 хвилин.
Крок 3
Покладіть до суміші квасолю, промитий рис і залийте водою, щоб вона покривала рис на 3 см. Накрийте кришкою, прикрутіть вогонь до мінімального і готуйте 30 хвилин. Перемішайте, доведіть до смаку і, якщо треба, додайте води. Накрийте кришкою і готуйте ще 15 хвилин.