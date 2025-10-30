Пиріг капустяник без тіста. Рецепт дня0
Капустяник без тіста – це швидкий і простий варіант добре знайомого всім пирога з капустою. Він готується без борошна, лише з овочів, манки та яєць, тому виходить легким, соковитим і дуже ароматним. Усе, що потрібно, – змішати капусту з обсмаженими овочами, додати зелень і спеції, а потім запекти до рум’яної скоринки. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Капуста білоголова
|800 г
|Морква
|2 шт.
|Перець болгарський червоний
|150 г
|Цибуля порей
|2 шт.
|Петрушка, гілочка
|6 шт.
|Кріп, пучок
|1 шт.
|Манка
|3 ст. л.
|Розпушувач
|1/2 ч. л.
|Сіль
|1/2 ч. л.
|Перець духмяний мелений
|1/2 ч. л.
|Сушений кмин
|1/2 ч. л.
|Яйця курячі
|3 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Натріть капусту крупно. Перець поріжте кубиками. Зелень порубайте, порей наріжте кружечками. Моркву почистьте й поріжте тонкою соломкою. Цибулю почистьте й наріжте кубиком.
Крок 2
Розігрійте рослинну олію на пательні та обсмажте цибулю з морквою до м’якості, приблизно 2-3 хвилини.
Крок 3
Розділіть яйця на білки та жовтки. З’єднайте капусту, обсмажені овочі, перець, зелень, жовтки, сіль, перець, кмин і манку. Добре вимісіть масу. Окремо збийте білки й обережно вмішайте їх в овочеву суміш.
Крок 4
Розігрійте духовку до 170 °C. Форму застеліть пергаментом, викладіть капустяну масу та розрівняйте поверхню. Випікайте пиріг 50-60 хвилин до рум’яної скоринки.