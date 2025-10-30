Капустяник без тіста – це швидкий і простий варіант добре знайомого всім пирога з капустою. Він готується без борошна, лише з овочів, манки та яєць, тому виходить легким, соковитим і дуже ароматним. Усе, що потрібно, – змішати капусту з обсмаженими овочами, додати зелень і спеції, а потім запекти до рум’яної скоринки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Капуста білоголова 800 г Морква 2 шт. Перець болгарський червоний 150 г Цибуля порей 2 шт. Петрушка, гілочка 6 шт. Кріп, пучок 1 шт. Манка 3 ст. л. Розпушувач 1/2 ч. л. Сіль 1/2 ч. л. Перець духмяний мелений 1/2 ч. л. Сушений кмин 1/2 ч. л. Яйця курячі 3 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Натріть капусту крупно. Перець поріжте кубиками. Зелень порубайте, порей наріжте кружечками. Моркву почистьте й поріжте тонкою соломкою. Цибулю почистьте й наріжте кубиком. Крок 2 Розігрійте рослинну олію на пательні та обсмажте цибулю з морквою до м’якості, приблизно 2-3 хвилини. Крок 3 Розділіть яйця на білки та жовтки. З’єднайте капусту, обсмажені овочі, перець, зелень, жовтки, сіль, перець, кмин і манку. Добре вимісіть масу. Окремо збийте білки й обережно вмішайте їх в овочеву суміш. Крок 4 Розігрійте духовку до 170 °C. Форму застеліть пергаментом, викладіть капустяну масу та розрівняйте поверхню. Випікайте пиріг 50-60 хвилин до рум’яної скоринки.