Рецепти
Соковиті овочево-курячі рублені котлети. Рецепт дня0
До теми
- М'ясні котлети з баклажанами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Соковиті овочеві котлети. Рецепт дня ZAXID.NET
Швидкі котлети, які виходять дуже соковитими через різноманітність овочів серед інгредієнтів. Рецепт від Мenzak Мaksim.
Інгредієнти
|Кабачок
|250 грам
|Картопля
|100 грам
|Зелена цибуля
|30 грам
|Куряче філе
|250 грам
|Яйце куряче
|1 шт
|Кукурудза
|60 грам
|Мука
|50 грам
|Сіль, перець
|за смаком
|Сухий часник
|2 грами
Спосіб приготування:
Крок 1
Натираємо на мілкій терці кабачок та картоплю. Відтискаємо їх від соку.
Крок 2
Ріжемо зелену цибулю та куряче філе на дрібні шматочки.
Крок 3
Додаємо яйце, трохи кукурудзи, борошна, а також сіль, перець і сухий часник. Добре вимішуємо.
Крок 4
Розігріваємо сковорідку та наливаємо олію. Формуємо невеликі кульки та викладаємо їх на сковорідку.
Крок 5
Смажимо на невеликому вогні з обох сторін до готовності.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
М'ясні котлети з баклажанами. Рецепт дня ZAXID.NET
Соковиті овочеві котлети. Рецепт дня ZAXID.NET