Швидкі котлети, які виходять дуже соковитими через різноманітність овочів серед інгредієнтів. Рецепт від Мenzak Мaksim. Інгредієнти Кабачок 250 грам Картопля 100 грам Зелена цибуля 30 грам Куряче філе 250 грам Яйце куряче 1 шт Кукурудза 60 грам Мука 50 грам Сіль, перець за смаком Сухий часник 2 грами Спосіб приготування: Крок 1 Натираємо на мілкій терці кабачок та картоплю. Відтискаємо їх від соку. Крок 2 Ріжемо зелену цибулю та куряче філе на дрібні шматочки. Крок 3 Додаємо яйце, трохи кукурудзи, борошна, а також сіль, перець і сухий часник. Добре вимішуємо. Крок 4 Розігріваємо сковорідку та наливаємо олію. Формуємо невеликі кульки та викладаємо їх на сковорідку. Крок 5 Смажимо на невеликому вогні з обох сторін до готовності.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter