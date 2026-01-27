Смажені пиріжки з сиром та зеленню. Рецепт дня0
До теми
Ці пиріжки на кефірі виходять м’якими, ніжними та дуже смачними. Вони чудово підходять для сніданку, перекусу або як домашня випічка до чаю. Начинка з яєць, зеленої цибулі та кропу робить страву ароматною і ситною. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|кефір
|250 мл
|сода
|0,5 ч. л.
|сіль
|0,5 ч. л.
|цукор
|1 ч. л.
|олія
|4 ст. л.
|борошно
|360 г
|начинка:
|яйця
|6 шт
|зелена цибуля
|1 пучок
|кріп
|за смаком
|сіль
|за смаком
|перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
У мисці змішати кефір, сіль і цукор. Додати соду та олію, добре перемішати. Поступово всипати борошно і замісити м’яке еластичне тісто. Вимішувати до того моменту, поки тісто не перестане липнути до рук.
Крок 2
Яйця відварити круто, залити холодною водою та остудити. Очистити їх і нарізати дрібними кубиками. Зелену цибулю та кріп промити, дати стекти воді та дрібно нарізати. Змішати яйця з зеленню, додати сіль і перець за смаком.
Крок 3
Тісто поділити на рівні частини, кожну розкачати в корж. Викласти начинку, сформувати пиріжки. Обсмажувати на розігрітій пательні приблизно по 3–3,5 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.