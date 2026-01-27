Ці пиріжки на кефірі виходять м’якими, ніжними та дуже смачними. Вони чудово підходять для сніданку, перекусу або як домашня випічка до чаю. Начинка з яєць, зеленої цибулі та кропу робить страву ароматною і ситною. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти кефір 250 мл сода 0,5 ч. л. сіль 0,5 ч. л. цукор 1 ч. л. олія 4 ст. л. борошно 360 г начинка: яйця 6 шт зелена цибуля 1 пучок кріп за смаком сіль за смаком перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 У мисці змішати кефір, сіль і цукор. Додати соду та олію, добре перемішати. Поступово всипати борошно і замісити м’яке еластичне тісто. Вимішувати до того моменту, поки тісто не перестане липнути до рук. Крок 2 Яйця відварити круто, залити холодною водою та остудити. Очистити їх і нарізати дрібними кубиками. Зелену цибулю та кріп промити, дати стекти воді та дрібно нарізати. Змішати яйця з зеленню, додати сіль і перець за смаком. Крок 3 Тісто поділити на рівні частини, кожну розкачати в корж. Викласти начинку, сформувати пиріжки. Обсмажувати на розігрітій пательні приблизно по 3–3,5 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.