Спробуйте додати лід у картопляне пюре: результат вас приємно втішить
Кулінарний трюк із льодом працює завдяки температурному шоку
Здавалося б, що може бути простішим, ніж приготувати картопляне пюре, однак навіть така звична страва інколи виходить щільною, клейкою чи навіть гумовою. І тут на допомогу приходить один інгредієнт із вашої морозилки – лід. Pixel Inform розповідає, як лід допоможе розм’якшити картопляне пюре.
Кулінарний трюк із льодом працює завдяки температурному шоку: коли ви додаєте 1-2 кубики льоду до ще гарячої, щойно розім’ятої картоплі, вони миттєво знижують її температуру та стабілізують структуру крохмальних клітин, не даючи їм перетворитися на клейку масу.
Як правильно додати лід у пюре?
- Обирайте сорти картоплі з високим вмістом крохмалю. Відваріть картоплю до повної готовності у підсоленій воді.
- Злийте всю воду, дайте картоплі постояти буквально хвилину. Розімніть її товкачем, поки вона ще дуже гаряча.
- У гарячу розім’яту картоплю киньте 1-2 кубики льоду (на середню каструлю). Продовжуйте розминати. Ви помітите, як пюре стане більш еластичним та гладким.
- Коли лід майже повністю розтанув, час додавати інші інгредієнти. Влийте тепле молоко чи вершки та додайте шматочок масла. Перемішайте до однорідності.
