Кулінарний трюк із льодом працює завдяки температурному шоку

Здавалося б, що може бути простішим, ніж приготувати картопляне пюре, однак навіть така звична страва інколи виходить щільною, клейкою чи навіть гумовою. І тут на допомогу приходить один інгредієнт із вашої морозилки – лід. Pixel Inform розповідає, як лід допоможе розм’якшити картопляне пюре.

Кулінарний трюк із льодом працює завдяки температурному шоку: коли ви додаєте 1-2 кубики льоду до ще гарячої, щойно розім’ятої картоплі, вони миттєво знижують її температуру та стабілізують структуру крохмальних клітин, не даючи їм перетворитися на клейку масу.

Як правильно додати лід у пюре?