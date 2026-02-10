Звичайний цукор можна легко перетворити на пудру самостійно, використовуючи підручні засоби

Цукрова пудра – ключовий інгредієнт у багатьох десертах. Але що робити, якщо раптом виявилося, що її немає під рукою? Не поспішайте бігти до магазину – звичайний цукор можна легко перетворити на пудру самостійно, використовуючи підручні засоби. «Вікна» розповідають, як зробити цукрову пудру вдома.

Як зробити цукрову пудру?

Подрібнити цукор блендером.

Найпростіший спосіб – використати потужний блендер. Насипте потрібну кількість цукру в чашу, щільно закрийте кришкою та увімкніть на високі оберти. Блендер швидко перемеле кристали у дрібний порошок.

Молоток та тканина.

Якщо вам потрібно зовсім трошки пудри, не обов’язково діставати блендер. Візьміть щільну тканину, цукор та кухонний молоток. Обгорніть цукор тканиною та сильно й часто бийте його молотком. Потім цю масу можна просіяти через сито, щоб позбутися великих кристалів.

Розтирання ложкою.

Ще простіший спосіб для дуже маленьких порцій – насипте трохи цукру на дошку та розтирайте його столовою ложкою до стану пудри.