Це не проблема, адже існують замінники, які також допоможуть зробити вашу випічку та десерти солодкими

Під час приготування випічки іноді трапляється так, що цукру вдома немає. Це не проблема, адже існують замінники, які також допоможуть зробити вашу випічку та десерти солодкими. Чим замінити цукор в десертах? Мед. Мед можна використовувати у безлічі видів десертів. Але також його можна додавати у креми, муси та желе. Сироп топінамбура. Замінник цукру, який використовують для приготування сирників та для випічки. Він містить пектини та інулін, а також підійде для діабетиків. Кленовий сироп. Це низькокалорійна заміна цукру, а солодкий смак йому надає декстроза. З кленовим сиропом можна подавати оладки, каші, вафлі та морозиво. Також він смакує в напоях. Сироп агави. Сироп ззовні схожий на мед, але він набагато солодший – в ньому міститься багато фруктози. Його плюсом є те, що сироп агави не втрачає свої корисні властивості при нагріванні, тому чудово підходить для випічки. Бананове пюре. Якщо ви готуватимете бісквіт без яєць, то в такому рецепті ви можете замінити цукор на бананове пюре або яблучне. Стевія. Екстракт стевії чудово підходить для приготування крему, проте потрібно бути обережними з дозуванням, адже стевія набагато солодша за звичайний цукор.

За матеріалами «24 каналу» та Лізи Глінської.

