Солодко і дуже незвично: чим можна замінити цукор в десертах
Під час приготування випічки іноді трапляється так, що цукру вдома немає. Це не проблема, адже існують замінники, які також допоможуть зробити вашу випічку та десерти солодкими.
Чим замінити цукор в десертах?
Мед. Мед можна використовувати у безлічі видів десертів. Але також його можна додавати у креми, муси та желе.
Сироп топінамбура. Замінник цукру, який використовують для приготування сирників та для випічки. Він містить пектини та інулін, а також підійде для діабетиків.
Кленовий сироп. Це низькокалорійна заміна цукру, а солодкий смак йому надає декстроза. З кленовим сиропом можна подавати оладки, каші, вафлі та морозиво. Також він смакує в напоях.
Сироп агави. Сироп ззовні схожий на мед, але він набагато солодший – в ньому міститься багато фруктози. Його плюсом є те, що сироп агави не втрачає свої корисні властивості при нагріванні, тому чудово підходить для випічки.
Бананове пюре. Якщо ви готуватимете бісквіт без яєць, то в такому рецепті ви можете замінити цукор на бананове пюре або яблучне.
Стевія. Екстракт стевії чудово підходить для приготування крему, проте потрібно бути обережними з дозуванням, адже стевія набагато солодша за звичайний цукор.
За матеріалами «24 каналу» та Лізи Глінської.