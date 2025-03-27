Яблучне пюре є найочевиднішим замінником яєць

У процесі випікання яйця відіграють важливу роль, особливо у випічці. Однак існують ситуації, коли необхідно знайти альтернативу яйцям, наприклад, через алергію або веганський спосіб життя. Shuba розповідає про 10 можливих замінників, які допоможуть зберегти якість та смак вашої випічки.

1. Яблучне пюре

Яблучне пюре є найочевиднішим замінником яєць. Якщо ви використовуєте пюре із цукром або іншими підсолоджувачами – не забудьте покласти менше цукру у тісто, аніж вказано у рецепті. Зазвичай 65 грамів пюре заміняють одне яйце.

2. Розім’ятий банан або авокадо

Хоча цей варіант теж популярний, але у нього є свій мінус – під час використання банана ваша випічка неодмінно набуде легкого бананового аромату. Тому для більш нейтрального смаку ви можете використовувати розтовчене авокадо. Співвідношення таке саме – 65 грамів заміняє одне середнє яйце.

3. Насіння чіа

Насіння чіа – неймовірно корисний продукт, який збагачений омегою-3. Змішайте одну столову ложку насіння із трьома столовими ложками води і залиште на певний час, поки насіння повністю не поглине вологу і суміш не набуде текстури густого киселю. Одна порція такої суміші заміняє одне яйце. У випічці може дати трошки більше горіхового смаку, тож найкраще підійде для додавання у вафлі, млинці та печиво.

4. Суміш соди та оцту

Ще одна хороша суміш на заміну одному яйцю – 1 столова ложка харчової соди та 1 столова ложка оцту. Це поєднання зробить випічку легкою та повітряною, ідеально для кексів та тортиків.

5. Тофу

Сир тофу – це згущене соєве молоко з високим вмістом води, зазвичай спресоване у тверді прямокутні блоки. 60-грамовий шматочок тофу, подрібнений у пюре, замінить одне яйце. Сир не має ніякого яскраво вираженого смаку та запаху. З недосконалостей – він може зробити випічку важкою та щільною, тож найкраще підійде для брауні, цупкого печива та тортів.

6. Йогурт

60 грамів звичайного йогурту також підійдуть. Не гірше за яйце йогурт зволожить тісто та виступить клейкою рідиною для рівномірного поєднання усіх складників. Найкращий варіант – звичайний грецький йогурт без цукру, барвників та ароматизаторів.

7. Горіхова паста

Ви можете обрати будь-яку пасту – арахісову, мигдальну або пасту з кеш’ю. Обирайте пасти з вологою кремовою текстурою, а не маслоподібні варіанти – так усі інгредієнти гарантовано ідеально перемішаються. Також завдяки пасті ви зможете додати горіховий аромат до вашої випічки.

8. Желатин або агар-агар

Желатин теж чудово впорається із поставленими задачами. Але є один нюанс – желатин містить тваринний протеїн, тож для тих, хто дотримується веганської дієти, такий варіант не підійде.

Натомість ви можете обрати агар-агар. Проте обидва ці замінники, втім, можуть надати кінцевому виробу трошки грубішої структури.