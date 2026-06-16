Абрикоси можуть поступово дозріти й при кімнатній температурі

Якщо ви купили недостиглі абрикоси, ви можете спробувати допомогти їм дозріти вдома. У такому випадку абрикосам потрібні правильні умови зберігання, щоб вони стали м’якими та солодкими без втрати якості. Does it go Bad розповідає, що зробити, аби недостиглі абрикоси дозріли в домашніх умовах.

Що робити з недостиглими абрикосами?

Щоб абрикоси дозріли, їх потрібно залишити при кімнатній температурі, якомога далі від прямих сонячних променів. За кілька днів вони поступово стануть м’якшими.

Щоб пришвидшити процес, ви можете помістити їх у пакет, і додати туди яблуко або банан.

Важливо хоча б один раз на день перевіряти стан абрикосів, щоб не пропустити момент, коли вони досягнуть оптимальної стиглості.

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Не використовуйте поліетиленовий пакет для дозрівання. Він зберігає всю вологу всередині, і ваші абрикоси можуть зіпсуватися до того, як дозріють.