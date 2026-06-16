Зберігання в холодильнику не є обов’язковим, але значно подовжує термін придатності абрикосів

Абрикоси належать до фруктів, які швидко можуть зіпсуватися вже за кілька днів після збору. Саме тому питання правильного зберігання є ключовим, особливо якщо потрібно зберегти їхній смак і текстуру. Does it go Bad розповідає, чи справді абрикоси слід зберігати в холодильнику.

Чи варто тримати абрикоси в холодильнику?

Зберігання в холодильнику не є обов’язковим, але значно подовжує термін придатності вже стиглих абрикосів. За кімнатної температури вони можуть зберігатися лише 1–2 дні, тоді як у холодильнику – приблизно 3–5 днів, інколи довше.

Якщо ви хочете зберігати абрикоси при кімнатній температурі, помістіть їх у холодне та сухе місце, якомога далі від сонячного світла та джерел тепла. Також переконайтеся, що фрукти мають доступ до повітря.

Щоб зберігати абрикоси в холодильнику, їх слід тримати у контейнері, адже стиглі абрикоси люблять високу вологість. Ви також можете помістити їх у герметичний пакет, який також утримуватиме цю вологу та уповільнить її втрату.

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