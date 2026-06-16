Абрикос зіпсований чи стиглий: перелік важливих ознак
До теми
Стиглі абрикоси зазвичай пружні
Абрикоси – це ніжні фрукти, які швидко псуються при неправильному зберігання або надмірній стиглості. Щоб не купити або з’їсти зіпсований плід важливо знати ознаки, які вкажуть на те, що абрикос вже непридатний до споживання. Does it go Bad розповідає, як зрозуміти, що абрикос зіпсований.
Ознаки зіпсованих абрикосів
- Вони дуже м’які або кашоподібні. Стиглі абрикоси зазвичай трохи пружні. Якщо фрукт стає занадто м’яким або його м’якоть розповзається, це свідчить про перезрівання та початок псування.
- Вони запліснявілі або гнилі. Якщо ви помітили плісняву на шкірці або в пакеті – абрикоси варто одразу викинути.
- М’якуш коричнева. Абрикоси також схильні до внутрішнього руйнування, зокрема потемніння. Якщо ви надріжете абрикос, а він всередині коричневий – викиньте його.
- Вони мають неприємний запах. Якщо від абрикосів йде кислий або затхлий аромат – їх не варто їсти.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter