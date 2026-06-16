Стиглі абрикоси зазвичай пружні

Абрикоси – це ніжні фрукти, які швидко псуються при неправильному зберігання або надмірній стиглості. Щоб не купити або з’їсти зіпсований плід важливо знати ознаки, які вкажуть на те, що абрикос вже непридатний до споживання. Does it go Bad розповідає, як зрозуміти, що абрикос зіпсований.

Ознаки зіпсованих абрикосів