Багато людей одразу кладуть їх до холодильника, хоча це не завжди є найкращим рішенням

Нектарини можуть залишатися соковитими довше, якщо забезпечити їм правильні умови зберігання. Проте багато людей одразу кладуть їх до холодильника, хоча це не завжди є найкращим рішенням. Does it go Bad розповідає, як правильно зберігати нектарини.

Як зберігати нектарини?

Якщо нектарини ще тверді та недозрілі, їх рекомендують залишити при кімнатній температурі. За таких умов плоди продовжують дозрівати, стаючи м’якшими та солодшими. Після дозрівання ви можете залишити їх при кімнатній температурі на день-два або помістити в холодильник у поліетиленовому пакеті чи контейнері для фруктів на 4–5 днів.

Зберігання нектаринів в холодильнику не є обов’язковим, проте це подовжує їх термін придатності на кілька днів.

Якщо ви плануєте зберігати стиглі нектарини на столі, переконайтеся, що вони стоять у прохолодному та сухому місці якомога далі від джерел тепла. Також їх слід помістити у фруктову миску, щоб вони могли дихати, а будь-яка волога легко випаровувалася.

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Під час зберігання нектаринів слід пам’ятати такі правила: не мити ці фрукти заздалегідь та не класти поруч із продуктами з сильним запахом.