Не втратите смак і консистенцію: чим замінити масло у випічці і як зробити це правильно
Іноді трапляється ситуація, коли хочеться приготувати щось смачне, але масла просто немає в холодильнику. Це не біда, адже ви можете обрати інші продукти, які можуть стати альтернативою маслу у випічці, щоб не втратити потрібну консистенцію та смак. Ukr.Media розповідає, чим все ж таки можна замінити масло.
Чим можна замінити масло?
Авокадо або банан. Ці фрукти можуть використовуватися як здорова альтернатива маслу в деяких рецептах. Бананом можна замінити і частину цукру, вказаного в рецепті, а авокадо зробить структуру тіста трохи більш кремовою. Використовуйте ½ порції пюре банана або авокадо замість 1 порції масла.
Яблучне пюре. Цей фрукт дуже часто використовується в дієтичній випічці. Тому якщо ви хочете прибрати масло повністю, використовуйте ½ порції яблучного пюре замість 1 порції масла.
Вершковий сир або кисломолочний. Ці інгредієнти трохи обтяжують тісто, але випічка виходить більш поживною через велику кількість білка. З цим варіантом краще поекспериментувати спочатку на мафінах або печиві. Використовуйте ½ порції сиру замість 1 порції масла.