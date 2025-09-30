Передусім треба звернути увагу на маркування на упаковці

Обрати масло іноді буває занадто важко, особливо якщо вибір величезний. Проте зорієнтуватися, чи якісне масло ви обрали, насправді дуже легко. Prosto Way розповідає, на що слід звертати увагу.

Як визначити якість масла?

Передусім треба звернути увагу на маркування на упаковці: «маргарин» чи «спред» – це не масло.

Також варто уважно прочитати склад. Якісне масло повинно складатися виключно з вершків або пастеризованих вершків. Жодних інших компонентів в складі не повинно бути.

Тому, якщо у складі є такі компоненти як олії, замінники молочних жирів, стабілізатори та емульгатори, консерванти та ароматизатори (наприклад, Е320, Е322, Е471, Е472, Е476) – це вже ознака низької якості.