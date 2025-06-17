Найдоступніший спосіб заміни молока у випічці – це вода

Якщо під час приготування випічки раптом з’ясувалося, що в холодильнику немає молока, – не поспішайте бігти в магазин. Існує декілька простих та доступних альтернатив, які не погіршать текстуру та смак страви. Shuba розповідає, чим саме можна замінити молоко у випічці.

Чим можна замінити молоко у випічці?

Вода

Найдоступніший спосіб заміни молока у випічці – це вода. Цей замінник найкраще підійде для приготування дріжджового тіста та тіста для млинців. Потрібно брати таку ж кількість, що й молока.

Вершки

Вершки також добре підійдуть замість молока, але їх потрібно розвести з водою у пропорції 1:1. У результаті тісто буде мати вершковий смак та аромат.

Також вершки можуть замінити молоко в омлетах. Достатньо 1-2 чайних ложок вершків на три яйця.

Кисломолочні продукти

Кисломолочні продукти, такі як кефір, йогурт, сметана і ряжанка, знайдуться в більшості холодильників. Їх можна додати в дріжджове, здобне, бездріжджове і бісквітне тісто. Вироби з такого тіста виходять повітряними й пухкими.

Сухе молоко

Ви можете розвести сухе молоко з водою (20-30 г на 250 мл води), добре перемішати та робити на ньому будь-яке тісто, що ви звикли робити на звичайному молоці.

Згущене молоко

На згущеному молоці робіть тільки солодку випічку, але попередньо розведіть із водою на власний смак. Також у таке тісто варто обережно додавати цукор. Найкраще згущене молоко підійде для бісквітів і булочок.

Рослинне молоко

Ви також можете використати рослинне молоко, але потрібно пам’ятати, що таке молоко додасть цікавий присмак до вашої випічки.

Мінеральна вода

Мінеральна вода також підійде для деяких видів випічки, таких як бісквіти, кекси, мафіни. Вона буде надавати тісту пористості завдяки вуглекислому газу.