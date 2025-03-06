Кокосове молоко, яке продається в банках, значно відрізняється від кокосового напою в тетрапаках

Зазвичай у випічці використовують коров’яче молоко, але що робити, якщо ви уникаєте продуктів тваринного походження? В такому разі на допомогу приходять рослинні аналоги – соєве, мигдальне, вівсяне, кокосове та інші види молока. Але не всі вони однаково добре працюють у випічці. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, які альтернативи варто обрати для найкращого результату.

Як працює рослинне молоко у випічці

Коров’яче молоко має властивості, що впливають на текстуру та смак випічки. Якщо у рецепті є яйця, заміна на рослинне молоко майже не позначиться на результаті. Але що робити, коли страва пісна? Тут все залежить від виду альтернативного молока та ваших кулінарних потреб. Якщо ви хочете, щоб продукт точно спрацював, можна додати до молока звичайний оцет або лимонний сік. Зазвичай достатньо 1 ст. л на 200-250 мл рідини. В результаті реакції кислоти з білками та іншими компонентами в молоці воно стає схожим на плахту, що ідеально підходить для приготування кексів, млинців чи вафель.

Найкращі види рослинного молока для випічки

Соєве молоко

Соєве молоко є найкращою альтернативою коров’ячому завдяки високому вмісту білка (3-4 г на 100 мл). Білки в тісті формують структуру випічки, допомагають утримувати вологу і створюють правильну текстуру. Соєве молоко добре працює з розпушувачем і содою, тому що білки у його складі стабілізують бульбашки газу, що утворюються при реакції кислоти з содою. Завдяки цьому тісто краще підіймається, що особливо важливо для млинців, кексів, мафінів та бісквітів.

Соєве молоко має найбільш нейтральний смак, який не перебиває аромат випічки. Його текстура найближча до коров’ячого молока – воно не надто рідке і не надто густе, тому його можна замінювати в рецептах у пропорції 1:1. А ще соєве молоко має помірну жирність (2-4%), що допомагає отримати ніжну структуру випічки. Інші види рослинного молока часто занадто водянисті, що робить випічку сухою. А кокосове, навпаки, надто жирне, що може ускладнити роботу дріжджів або розпушувачів.

Мигдальне молоко

Це молоко ідеально підходить як заміна для нежирного коровʼячого молока у рецептах. Оскільки у ньому більше води, випічка випікається швидше, це треба враховувати. Для рецептів найкраще обирати мигдальне молоко з цукром, що стане чудовою імітацією коровʼячого молока, бо воно містить природний цукор.

Але випічка на мигдальному молоці виходить доволі блідою, оскільки у його складі майже немає білка. Воно найкраще підходить для кексів, млинців, мафінів, печива, але не краще не використовувати його для бісквітів або хліба.

Вівсяне молоко

Воно має густішу текстуру, ніж мигдальне, і добре зберігає вологу у випічці. Завдяки високому вмісту вуглеводів сприяє карамелізації, що додає випічці золотистої скоринки. Вівсяне молоко підходить для кексів, млинців, печива та пирогів, де потрібно ніжне й вологе тісто.

Рисове молоко

Рисове молоко є найбільш водянистим напоєм. Якщо вам потрібно зробити випічку легкою (наприклад, низькокалорійні варіанти), рисове молоко – хороший вибір. Воно не має вираженого аромату, тому не змінює смак випічки. Рисове молоко має природну солодкуватість (навіть без доданого цукру), що може допомогти зменшити кількість підсолоджувачів у рецепті.

Водночас це найменш білкове молоко серед рослинних варіантів, що означає, що воно не формує міцну структуру тіста. Якщо додати кислоту для створення пахти, ефекту майже не буде. Це означає, що рисове молоко не допомагає тісту підійматися, як це робить соєве молоко.

Кокосове молоко

Кокосове молоко, яке продається в банках, значно відрізняється від кокосового напою в тетрапаках. Це густий та жирний продукт, який може добре працювати у випічці, але має свої особливості. Високий вміст жиру робить випічку більш ніжною, вологою і насиченою. Жир діє подібно до вершків, допомагаючи створювати пухку і соковиту текстуру. Тому таке молоко добре працює в здобній випічці, ідеально підходить для мафінів, кексів, бісквітів, булочок, чизкейків. Кокосове молоко надає випічці легкий кокосовий смак, що грає на руку, якщо у рецепті є шоколад, мигдаль, кориця, тропічні фрукти тощо. Якщо змішати кокосове молоко з оцтом або лимонним соком, воно загусає і може працювати як замінник пахти. Зрештою, кокосове молоко найкраще використовувати як замінник вершків, а не коровʼячого молока.