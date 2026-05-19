Неправильне зберігання речей під ліжком може мати значний вплив на ваше спальне місце

Зберігання речей під ліжком здається зручним способом заощадити простір, однак без правильного підходу це місце може швидко перетворитися на хаотичну зону з пилом і зайвими речами. Martha Stewart розповідає, як правильно організувати зберігання речей під ліжком.

Як правильно організувати зберігання речей під ліжком?

Як не дивно, неправильне зберігання речей під ліжком може мати значний вплив на ваше спальне місце та на сам сон. За словами експерта зі здорового сну Джордана Бернса, під час сну тіло природним чином виділяє тепло та вологу. Тож якщо ви засовуєте під ліжко занадто багато речей або предметів із матеріалів, що не пропускають повітря (наприклад, пластикові контейнери), ви ризикуєте утримати цю вологу в матраці.

«За нормальних умов ця волога розсіюється через основу матраца в навколишнє повітря. Якщо заблокувати цей потік повітря, волозі нікуди дітися», – пояснює Кріс Таунсенд, експерт з переїздів у компанії Three Movers.

Це може негативно вплинути на якість вашого відпочинку. Затримана волога також може скоротити термін експлуатації вашого матраца, а також призвести до накопичення цвілі, грибка та пилових кліщів, які доволі швидко розповсюджуються у вологому середовищі.

«Згодом це може призвести до передчасного зносу матеріалів, особливо у матрацах на основі пінопласту, і зробити поверхню для сну менш зручною та такою, що не забезпечує належну підтримку. Циркуляція повітря гарантує, що ваш матрац залишатиметься сухим, свіжим і в хорошому стані», – каже Бернс.

Правильне зберігання речей під ліжком може кардинально змінити ситуацію: