Крем-суп з буряка – це легка та корисна страва, яка поєднує в собі ніжний смак буряка та насичений колір. Завдяки своїй простоті в приготуванні та оригінальності цей суп стане чудовим доповненням до будь-якої трапези, даруючи не тільки смакову насолоду, а й вітамінний заряд. Рецептом поділилася Shuba.

Інгредієнти:

буряк – 4 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

зубки часнику – 2 шт.;

овочевий бульйон – 500 мл;

вершки 15% – 200 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

олія соняшникова – 40 г;

зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Буряк і моркву помийте, почистіть і наріжте невеликими шматочками. Почистіть цибулю і часник, подрібніть. Розігрійте глибоку сковороду з олією, обсмажте цибулю з часником, додайте шматочки буряка і моркви та смажте ще 5 хвилин.

Залийте тушковані овочі бульйоном, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння і готуйте під кришкою на маленькому вогні 30 хвилин. Дайте страві трохи охолонути.

Збийте все блендером, додайте вершки, перемішайте, додайте сіль і перець за смаком. Якщо суп вийшов занадто густий, додайте ще вершків. При подачі посипте зеленню.