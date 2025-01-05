Крем-суп з буряка. Рецепт дня0
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Крем-суп з буряка – це легка та корисна страва, яка поєднує в собі ніжний смак буряка та насичений колір. Завдяки своїй простоті в приготуванні та оригінальності цей суп стане чудовим доповненням до будь-якої трапези, даруючи не тільки смакову насолоду, а й вітамінний заряд. Рецептом поділилася Shuba.
Інгредієнти:
Буряк і моркву помийте, почистіть і наріжте невеликими шматочками. Почистіть цибулю і часник, подрібніть. Розігрійте глибоку сковороду з олією, обсмажте цибулю з часником, додайте шматочки буряка і моркви та смажте ще 5 хвилин.
Залийте тушковані овочі бульйоном, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння і готуйте під кришкою на маленькому вогні 30 хвилин. Дайте страві трохи охолонути.
Збийте все блендером, додайте вершки, перемішайте, додайте сіль і перець за смаком. Якщо суп вийшов занадто густий, додайте ще вершків. При подачі посипте зеленню.