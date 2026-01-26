Курячий рагу-суп із білою квасолею дуже ніжний на смак і легкий в приготуванні. Рецепт від The New York Times Cooking.

Інгредієнти

вершкове масло несолоне 42 г жовта цибуля 200 г часник 25 г розмарин або шавлія 2 гілочки сіль за смаком чорний мелений перець за смаком куряче філе без шкіри та кісток 450 г курячий бульйон 960 мл біла квасоля (канеліні або подібна), консервована, зціджена 480 г зелень 200 г

Спосіб приготування:

Крок 1 У великій каструлі розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Коли масло почне пінитися, додайте цибулю, часник і гілочку розмарину або шавлії, приправте сіллю та перцем. Готуйте, часто помішуючи, доки овочі не стануть м’якими й золотистими, приблизно 8–10 хвилин. Після цього вийміть зелень.

Крок 2 Додайте до каструлі куряче філе, курячий бульйон і білу квасолю. Доведіть до легкого кипіння на середньому вогні, потім зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть на слабкому кипінні 10–14 хвилин, доки курка повністю не приготується.

Крок 3 Вийміть курку в окрему миску. Частину квасолі розімніть ложкою прямо об стінки каструлі, щоб суп став більш густим і наваристим. Додайте подрібнену зелень у суп, збільште вогонь до середнього і варіть без кришки, поки ви розбиратимете курку на волокна.