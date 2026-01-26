Рагу з куркою та білою квасолею. Рецепт дня0
Курячий рагу-суп із білою квасолею дуже ніжний на смак і легкий в приготуванні. Рецепт від The New York Times Cooking.
Інгредієнти
|вершкове масло несолоне
|42 г
|жовта цибуля
|200 г
|часник
|25 г
|розмарин або шавлія
|2 гілочки
|сіль
|за смаком
|чорний мелений перець
|за смаком
|куряче філе без шкіри та кісток
|450 г
|курячий бульйон
|960 мл
|біла квасоля (канеліні або подібна), консервована, зціджена
|480 г
|зелень
|200 г
Спосіб приготування:
Крок 1
У великій каструлі розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Коли масло почне пінитися, додайте цибулю, часник і гілочку розмарину або шавлії, приправте сіллю та перцем. Готуйте, часто помішуючи, доки овочі не стануть м’якими й золотистими, приблизно 8–10 хвилин. Після цього вийміть зелень.
Крок 2
Додайте до каструлі куряче філе, курячий бульйон і білу квасолю. Доведіть до легкого кипіння на середньому вогні, потім зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть на слабкому кипінні 10–14 хвилин, доки курка повністю не приготується.
Крок 3
Вийміть курку в окрему миску. Частину квасолі розімніть ложкою прямо об стінки каструлі, щоб суп став більш густим і наваристим. Додайте подрібнену зелень у суп, збільште вогонь до середнього і варіть без кришки, поки ви розбиратимете курку на волокна.
Крок 4
За допомогою двох виделок розірвіть куряче м’ясо на шматочки, поверніть його в каструлю й добре перемішайте. Спробуйте суп і за потреби додайте ще солі та перцю.