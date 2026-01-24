Гуляш з яловичини. Рецепт дня0
Гуляш – це класична страва, яка вирізняється своїм насиченим смаком. Завдяки тривалому тушкуванню м’ясо стає надзвичайно м’яким і соковитим. Густа підлива ідеально доповнює будь-який гарнір. Рецепт від Bazylik.
Інгредієнти
|яловичина
|500 г
|цибуля
|1 шт.
|томатне пюре
|2–3 ст. л.
|рослинна олія
|2 ст. л.
|борошно
|1–1,5 ст. л.
|лавровий лист
|1 шт.
|вода
|500 мл
|сіль
|за смаком
|мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте всі інгредієнти. Помийте м’ясо, обсушіть паперовим рушником і наріжте невеликими шматочками.
Крок 2
Розігрійте сковорідку з олією та викладіть яловичину. Обсмажте м’ясо на сильному вогні до золотистої скоринки.
Крок 3
Почистьте цибулю, наріжте дрібними кубиками та додайте до м’яса. Обсмажте разом 5 хвилин. Посоліть і поперчіть м’ясо з цибулею.
Крок 4
Додайте борошно, обсмажте його до горіхового відтінку та перемішайте з м’ясом. Обсмажте ще 2–3 хвилини.
Крок 5
Додайте томатне пюре та ретельно перемішайте.
Крок 6
Влийте гарячу воду так, щоб вона повністю покрила м’ясо.
Крок 7
Додайте лавровий лист і спеції за бажанням.
Крок 8
Накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні приблизно 1,5 години до м’якості м’яса.