Гуляш – це класична страва, яка вирізняється своїм насиченим смаком. Завдяки тривалому тушкуванню м’ясо стає надзвичайно м’яким і соковитим. Густа підлива ідеально доповнює будь-який гарнір. Рецепт від Bazylik.

Інгредієнти

яловичина 500 г цибуля 1 шт. томатне пюре 2–3 ст. л. рослинна олія 2 ст. л. борошно 1–1,5 ст. л. лавровий лист 1 шт. вода 500 мл сіль за смаком мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте всі інгредієнти. Помийте м’ясо, обсушіть паперовим рушником і наріжте невеликими шматочками.

Крок 2 Розігрійте сковорідку з олією та викладіть яловичину. Обсмажте м’ясо на сильному вогні до золотистої скоринки.

Крок 3 Почистьте цибулю, наріжте дрібними кубиками та додайте до м’яса. Обсмажте разом 5 хвилин. Посоліть і поперчіть м’ясо з цибулею.

Крок 4 Додайте борошно, обсмажте його до горіхового відтінку та перемішайте з м’ясом. Обсмажте ще 2–3 хвилини.

Крок 5 Додайте томатне пюре та ретельно перемішайте.

Крок 6 Влийте гарячу воду так, щоб вона повністю покрила м’ясо.

Крок 7 Додайте лавровий лист і спеції за бажанням.