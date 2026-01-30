Розсіл є чудовим маринадом для курки та яловичини

Часто після того, як ви з’їли огірки, в банці залишається розсіл, який більшість просто виливає. Але це не варто робити, адже цю рідину можна додати в випічку або навіть зварити суп на її основі. УНІАН розповідає, що ж можна зробити з огірковим розсолом.

Маринад для м’яса.

Розсіл є чудовим маринадом для курки та яловичини. Він розм’якшує м’ясні волокна та зменшує час приготування, а також надає новий смак м’ясу. Для приготування маринаду додайте в огірковий розсіл пару ложок соняшникової олії, нарізані зубчики часнику та гірчицю в зернах. Залиште м’ясо в маринаді на 6-8 годин та готуйте в духовці або на грилі. Також розсолом можна полити шашлик або відбивні.

Розсіл як заміна оцту.

Розсіл буде доречний в тих стравах, де використовується оцет. Тому його можна додавати в борщ або вінегрет, щоб буряк не забарвив інші овочі. Також розсіл доповнить смак капусти або овочевого салату, тому в ньому можна маринувати овочі.

Хліб на розсолі.

До хліба можна також додавати розсіл. Він додасть пікантності випічці та зробить її пишною. Для приготування хліба замініть в рецепті половину води, кефіру або молока на розсіл.

Розсольник.

Огірковий розсіл ніколи не буде зайвим в розсольнику. Його слід додавати в самому кінці, за 10 хвилин до закінчення варіння.

Огірковий розсіл для картоплі та макаронів.

За допомогою огіркового розсолу можна розігріти вчорашні макарони. Для цього в тарілку макаронів додайте ложку розсолу, перемішайте та розігрійте в мікрохвильовці. Також розсіл додають в воду при варінні картоплі, щоб вона не розварювалася та залишалися цілою.