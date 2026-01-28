Білий наліт на огірках може виникнути з багатьох причин

Білий наліт на поверхні консервованих огірків – поширене явище, яке може викликати питання щодо безпеки продукту. Але така ситуація не завжди означає, що огірки зіпсовані. УНІАН розповідає, в яких випадках огірки з нальотом можна їсти.

Чому на солоних огірках з’являється наліт?

Білий наліт на огірках може виникнути з багатьох причин. Найчастіше він з’являється через погано вимиті огірки, попадання повітря в банку, неправильні умови зберігання чи порушення дозувань.

Однак якщо ви маринували огірки без оцту, а тільки з сіллю та водою, то наліт – це всього лише випала в осад кислота. Це нормальне явище, і такий осад вважається безпечним.

Коли можна та не можна їсти огірки з білим нальотом?

Якщо наліт з’явився на солоних огірках і процес консервації був дотриманий правильно, то це нормальне явище. Такі огірки можна їсти без ризику для здоров’я. Однак перед вживанням їх потрібно помити.

Але якщо ж наліт видно в банці з малосольними огірками – їх не можна їсти. В такому випадку біла плівка є цвіллю та може викликати отруєння. Також будь-які огірки з нальотом не можна їсти в тому випадку, якщо вони стали дуже м’якими на дотик, мають неприємний або кислуватий смак або запах.