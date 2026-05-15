Надто мала кількість солі може змінити структуру макаронів під час приготування

Правильна кількість солі під час варіння макаронів впливає не лише на смак, а й на їхню текстуру. Дослідники з’ясували, що надто мала кількість солі може змінити структуру макаронів під час приготування. Onet розповідає, скільки солі потрібно додавати у воду.

Яка кількість солі потрібна для макаронів?

Науковці з Лундського університету у Швеції під керівництвом доктора Андреа Скотті дійшли висновку, що оптимальна кількість солі становить 7 грамів на літр води. Це трохи більше чайної ложки. Саме така кількість допомагає зберегти структурну цілісність пасти під час варіння.

Щоб дійти цих висновків, вчені використали передові технології, такі як прискорювачі частинок та нейтронні прилади, для аналізу змін у структурі макаронів на мікроскопічному рівні. Глютен відіграє ключову роль у цьому процесі, діючи як «захисна сітка», що захищає крохмаль.

Дослідники зазначають, що звичайні макарони краще переносять помилки під час варіння – наприклад, надлишок солі чи занадто довге приготування. Натомість безглютенові вироби значно чутливіші до таких змін і можуть швидше втрачати форму.