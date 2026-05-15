Якщо ви знайшли розпушувач і не впевнені, чи він дієвий, є простий спосіб це перевірити

Розпушувач часто довго стоїть у кухонній шафі без використання, тому перед випіканням варто перевірити, чи він не втратив своїх властивостей. Real Simple розповідає, як зрозуміти, чи розпушувач ще працює.

Коли закінчується термін придатності розпушувача?

Загалом розпушувач і харчова сода мають схожий термін придатності, оскільки розпушувач – це, по суті, харчова сода з додаванням кислоти та загусника.

Тому розпушувач після відкриття зберігатиметься на полиці приблизно 6 місяців, а в невідкритій упаковці – три роки.

Як зрозуміти, що розпушувач зіпсувався?

У розпушувача не буде стороннього запаху чи смаку – за винятком випадків, коли він забруднився чимось іншим. Його можна безпечно використовувати й після закінчення терміну придатності, хоча його ефективність буде нижчою. Просто випічка вийде менш пухкою та щільнішою, ніж при використанні свіжого розпушувача.

Якщо ви знайшли розпушувач у глибині шафи і не впевнені, чи він дієвий, є простий спосіб це перевірити: просто додайте трохи розпушувача в гарячу воду. Якщо він шипить і вступає в реакцію, його ще можна використовувати у випічці.