Існує кілька простих альтернатив, які можуть дати схожу кремову текстуру

Авокадо часто додають до салатів, тостів, соусів та сніданків через його ніжну текстуру та м’який смак. Однак цей продукт не завжди є під рукою, а іноді його хочеться замінити через високу ціну. Tasting Table розповідає про кілька простих альтернатив, які можуть дати схожу кремову текстуру та добре поєднуються з популярними стравами.

Чим можна замінити авокадо у тостах та салатах?

Однією з найпопулярніших альтернатив для салатів є майонез. Він додає густоту та вологу страві, і має схожу текстуру. Також ви можете використати майонез у випічці, в якій використовуєте авокадо.

Для тостів ви можете використати як заміну хумус. Він має м’яку текстуру та добре підходить для закусок та бутербродів. Окрім цього хумус добре поєднується з овочами та зеленню.

Ще один варіант – квасоля. Її можна перебити в пюре та додати ті самі інгредієнти, які ви використовуєте у гуакамоле. Збита квасоля має схожий м’який смак і кремову текстуру. Обирайте м’які сорти бобів, щоб досягти максимально кремової консистенції. Якщо ви прагнете отримати той самий яскраво-зелений колір, спробуйте замість квасолі використати боби едамаме та додати трохи оливкової олії.

Які продукти дають схожу кремову текстуру?

Для соусів і паст авокадо часто замінюють грецьким йогуртом або рикотою. Вони роблять страву ніжною та додають вершковий смак.

У деяких рецептах замість авокадо можна використовувати банан, особливо у смузі або десертах. Він також створює кремову консистенцію, але смак виходить солодшим.

Ще одна популярна альтернатива – твердий тофу. Його можна додавати до салатів, замість авокадо. Також тофу є низькокалорійною альтернативою з високим вмістом білка, яку можна додавати до різних страв.