Хумус, тофу, квасоля: вісім смачних замін авокадо у різних стравах
Авокадо часто додають до салатів, тостів, соусів та сніданків через його ніжну текстуру та м’який смак. Однак цей продукт не завжди є під рукою, а іноді його хочеться замінити через високу ціну. Tasting Table розповідає про кілька простих альтернатив, які можуть дати схожу кремову текстуру та добре поєднуються з популярними стравами.
Чим можна замінити авокадо у тостах та салатах?
Однією з найпопулярніших альтернатив для салатів є майонез. Він додає густоту та вологу страві, і має схожу текстуру. Також ви можете використати майонез у випічці, в якій використовуєте авокадо.
Для тостів ви можете використати як заміну хумус. Він має м’яку текстуру та добре підходить для закусок та бутербродів. Окрім цього хумус добре поєднується з овочами та зеленню.
Ще один варіант – квасоля. Її можна перебити в пюре та додати ті самі інгредієнти, які ви використовуєте у гуакамоле. Збита квасоля має схожий м’який смак і кремову текстуру. Обирайте м’які сорти бобів, щоб досягти максимально кремової консистенції. Якщо ви прагнете отримати той самий яскраво-зелений колір, спробуйте замість квасолі використати боби едамаме та додати трохи оливкової олії.
Які продукти дають схожу кремову текстуру?
Для соусів і паст авокадо часто замінюють грецьким йогуртом або рикотою. Вони роблять страву ніжною та додають вершковий смак.
У деяких рецептах замість авокадо можна використовувати банан, особливо у смузі або десертах. Він також створює кремову консистенцію, але смак виходить солодшим.
Ще одна популярна альтернатива – твердий тофу. Його можна додавати до салатів, замість авокадо. Також тофу є низькокалорійною альтернативою з високим вмістом білка, яку можна додавати до різних страв.