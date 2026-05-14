Саме молочна пінка робить напій ніжним і створює ту саму кремову текстуру

Густа молочна пінка – одна з головних особливостей хорошого капучино. Саме вона робить напій ніжним і створює ту саму кремову текстуру. Шеф-кухар Олександр Огороднік розповів на своїй інстаграм-сторінці, як створити кремову пінку вдома без спеціального обладнання.

Як зробити густу пінку без кавомашини?

За словами кухаря, потрібно взяти трішки молока та збовтати його в закритій банці до появи піни. Після цього слід стабілізувати піну 30 секунд в мікрохвильовці, цього часу буде достатньо для 80–100 мілілітрів молока. Якщо молока буде більше, то час у мікрохвильовці потрібно збільшити.

Трішки розбовтайте піну для зменшення великих бульбашок і наливайте поверх вашої кави.