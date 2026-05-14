Якщо додавати зелень у суп занадто рано, вона втратить свій аромат

Свіжа зелень здатна зробити суп ароматнішим і надати страві яскравішого смаку. Однак більшість додають її занадто рано, через що зелень втрачає аромат, тьмяніє та стає менш корисною. Pixel Inform розповідає, як правильно додавати зелень у суп.

Коли найкраще додавати зелень у суп?

Якщо ви плануєте з’їсти суп за один-два рази, не зберігаючи в холодильнику, то зелень можна навіть не піддавати термічній обробці. Її потрібно лише ретельно вимити, щоб позбутися піску та мікробів. Після цього покладіть зелень у готову страву та перемішайте.

Якщо ж ви плануєте зберігати їжу протягом кількох днів, потрібно вчинити інакше. Зелень вводиться за 2–3 хвилини до готовності, щоб термічно обробитись. В іншому випадку їжа зіпсується дуже швидко.

А ось сушеній зелені потрібно набагато більше часу для того, щоб розкрити свій аромат та надати страві смаку. Тому сушену зелень вводять приблизно за 10 хвилин до фіналу приготування.