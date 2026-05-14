Розпушувач можна замінити звичайною содою, дотримуючись деяких правил

Розпушувач допомагає зробити випічку пишною та рівномірно пористою. Але якщо під час приготування виявилося, що розпушувача немає під рукою, це не означає, що доведеться відмовитися від випічки. УНІАН розповідає, чим можна замінити розпушувач.

Чим замінити розпушувач?

Розпушувач складається із соди, кислоти та невеликої кількості наповнювача. При нагріванні він виділяє вуглекислий газ, і саме він робить тісто повітряним та м’яким. Його дія базується на вже збалансованій реакції, тому використовувати його дуже просто.

Розпушувач можна замінити содою, але важливо пам’ятати про те, що сама по собі сода працює тільки в поєднанні з кислотою, інакше реакція не відбудеться. Тому соду найчастіше додають у тісто на кефірі, йогурті або сметані, а також у рецепти з лимонним соком. Якщо у вашому тісті немає кислих продуктів, вам знадобиться оцет або лимонна кислота. Інакше випічка може вийти не дуже пишною або навіть набути неприємного присмаку.

Кулінари радять дотримуватися правильної пропорції: одна чайна ложка розпушувача відповідає третині чайної ложки соди та щіпки лимонної кислоти.

Окрім соди, для випічки іноді використовують добре збиті яйця та кислі молочні продукти.