Спробуйте використати звичайну харчову соду, яка допоможе зробити котлети ніжнішими та пишнішими

Навіть досвідченим кулінарам не завжди вдається приготувати м’які та соковиті котлети. Часто все залежить від самого м’яса: якщо фарш надто сухий або нежирний, страва може вийти жорсткою. І щоб це виправити можна використати звичайну харчову соду, яка допоможе зробити котлети ніжнішими та пишнішими. УНІАН розповідає, як сода робить котлети соковитішими.

Навіщо додавати соду у фарш?

Досвідчені кулінари кажуть, що навіть у них іноді виходять сухуваті котлети, попри різноманітні «пом’якшувачі» – хліб, молоко, вівсяні пластівці. Проте, якщо додати у фарш соду, вам вдасться перетворити звичайні котлети на ідеальні.

Річ у тім, що сода утримує вологу в фарші й «працює», як розпушувач, тому котлети будуть не тільки м’якими, а й не розваляться під час смаження. А якщо ви додасте до фаршу ще й крохмаль – котлети точно вийдуть ідеальними.

Ідеальна пропорція – на 0,5 кг м’ясного фаршу 0,5 чайної ложки соди.