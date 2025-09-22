Така текстура відбувається через те, що ви не додали єднальний компонент

Котлети мають бути не лише смачними, але й однорідними. Іноді під час смаження вони «розповзаються». Best Home Ideas розповідає, що варто додати у котлетний фарш, щоб вони тримали форму.

Котлети часто не тримають форму через те, що ви не додали єднальний компонент. Багато хто перестав додавати до фаршу яйця, тому що через них котлети виходять занадто жорсткими.

Тому якщо ви вирішили не додавати яйця, варто використати крохмаль. Він поєднає всі компоненти фаршу та триматиме форму. Крохмаль працює за принципом губки: при потраплянні до складу фаршу він позбавляє його надлишку вологи, але котлети не вийдуть твердими і збережуть свою м’яку текстуру.

На 500 грамів фаршу варто додати близько двох ложок крохмалю. Але після цього потрібно залишити фарш настоятися в холодильнику приблизно на пів години перед приготуванням.