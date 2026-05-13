Кулінари часто користуються різними хитрощами, які допомагають довше зберігати соління після відкриття банки

Після сезону консервації кулінари часто користуються різними хитрощами, які допомагають довше зберігати соління та маринади після відкриття банки. Один із таких способів – змащування кришок звичайною гірчицею. Pixel Inform розповідає, навіщо використовувати гірчицю.

Навіщо використовують гірчицю?

Якщо ви відкрили трилітрову банку соління, то навряд чи ви зможете їх використати відразу, навіть якщо у вас велика родина. І у таких випадках слід взяти кришку і за допомогою кулінарного пензля нанести шар звичайної гірчиці на неї. Після цього просто прикрити банку.

За допомогою цього способу соління на довгий час залишаються свіжими і не пропадають.

Також можна зробити інакше. У банку можна відправити маленьку ложку гірчиці. Проте варто відзначити, що розсіл вийде ще смачнішим і пікантним.