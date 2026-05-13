Часник додає стравам насиченого аромату, однак його очищення часто займає багато часу та залишає неприємний запах на руках. Проте спростити цей процес можна без ножа чи спеціальних пристроїв – достатньо використати теплу воду. The Daily Meal розповідає, як легко почистити часник без ножа.

Як почистити часник за допомогою теплої води?

Для цього способу потрібно взяти миску та покласти в неї зубчик часнику. Туди треба додати трохи гвоздики і залити теплою водою. Залиште часник приблизно на 2 хвилини і після цього шкірка легко зніматиметься.

Цей спосіб схожий на бланшування, оскільки допомагає зберегти смак, і водночас послаблює лушпиння. Таким способом можна також очистити й цибулю шалот.