Щоб зробити печериці хрусткими потрібно використати звичайну манну крупу

Печериці часто смажать як окрему закуску або додають до гарнірів і салатів. Однак не завжди вдається отримати золотисту скоринку – гриби під час смаження можуть виділяти багато рідини та ставати м’якими. Проте, щоб зробити печериці хрусткими потрібно використати звичайну манну крупу. Pysznosci розповідає, як приготувати хрусткі печериці.

Навіщо додавати просту манну крупу під час смаження?

Секрет ідеальних печериць полягає в тому, щоб перед тим, як кинути їх у розігріту олію, злегка присипати їх манною крупою. Каша діє як мікроскопічний поглинальний щит – вона миттєво зв’язує вологу, яка під впливом тепла намагається вийти з клітин гриба, і перетворює її на хрустку, золотисту скоринку.

Завдяки цьому печериці не варяться у власному соку, а інтенсивно смажаться з першої секунди контакту зі сковорідкою.

Манна крупа майже не відчутна на смак, але надає страві апетитну текстуру, якої не можна досягти, використовуючи просте борошно. Також крупа допомагає загустити страву, якщо печериці мають бути основою для соусу або начинки. Завдяки їй начинка для вареників, крокетів або запіканок стає більш щільною і не розмокає під час приготування.