Кулінари пояснюють, що саме сіль найбільше впливає на смак м’яса

Навіть якісне м’ясо може вийти прісним, якщо неправильно підібрати спеції або додати їх у невдалий момент. Кулінари зазначають, що смак страви залежить не лише від набору приправ, а й від того, коли саме їх використовують.

Як правильно приправляти стейк?

Кулінари пояснюють, що саме сіль найбільше впливає на смак м’яса. Вона не лише додає солоність, а й допомагає посилити природний смак страви.

Фахівці радять солити м’ясо перед приготуванням. Її потрібно використовувати щедро на сухому м’ясі з усіх боків. Вона витягує частину вологи з поверхні м’яса, що надасть страві гарну підсмажену скоринку, як у ресторані. Важливо, щоб шар солі був рівномірний. Після додавання солі дайте м’ясу відпочити при кімнатній температурі 30 хвилин.

Кулінари також рекомендують використовувати крупну або кошерну сіль, оскільки вона рівномірніше розподіляється по поверхні м’яса.

Також не забудьте приправити свій стейк свіжозмеленим чорним перцем або іншими травами на ваш вибір. Якщо ви любите гострий перець, його варто додавати після смаження. Це допоможе захистити леткі олії, які надають цьому перцю гостроти, від вогню та зробить його набагато сильнішим.

Після того як ваш стейк приготований і готовий до подачі, не бійтеся додати ще трохи солі. Це підкреслить смак приправи та додасть йому приємної хрусткості.

За матеріалами America`s Test Kitchen та Taste of Home.