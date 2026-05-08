Щоб обрати справді якісне м’ясо, потрібно звернути увагу на деякі важливі фактори.

Мармурова яловичина вважається одним із найцінніших видів м’яса завдяки своїй ніжності та соковитості. Її особливість – тонкі жирові прожилки всередині м’язових волокон, які під час приготування тануть та роблять смак м’яса більш насиченим. Проте щоб обрати справді якісне м’ясо, потрібно звернути увагу на деякі важливі фактори. «М’ясторія» розповідає, як обрати якісну мармурову яловичину.

Що таке мармурова яловичина?

Мармурова яловичина – це м’ясо з тонкими білими прожилками внутрішнього жиру, які утворюють візерунок, схожий на малюнок мармуру. Цей жир при тепловій обробці тане, роблячи стейк ніжнішим та соковитішим.

Що впливає на мармуровість:

Порода. Найвідоміші породи з високою мармуровістю – Black Angus, Hereford, Wagyu. Умови вирощування. Спеціальний раціон, вільний випас, контроль віку забою. Вік і стать. Молоді бички мають більш ніжне мʼясо, але менше жиру; з віком мармуровість посилюється. Годівля зерном. В останні місяці перед забоєм тварин переводять на зерновий раціон – саме він створює тонку жирову сітку.

Які існують класи мармуровості м’яса?

У світі існують стандартизовані системи оцінки мармуровості, наприклад американська USDA та японська шкала BMS.

USDA Prime – найвищий рівень: насичена мармуровість, ідеальне м’ясо для стейків. USDA Choice – середній рівень: збалансоване співвідношення м`яса й жиру. USDA Select – мінімальна мармуровість, яка підійде для тушкування чи запікання.

Не завжди для вашої страви потрібна висока мармуровість. Якщо вам подобається м’ясо щільної текстури – обирайте середній рівень.

Що таке витримка м’яса?

Після забою яловичину одразу не готують. Перед цим її витримують, щоб м’ясо дозріло та стало м’яким і насиченим на смак.

Існує два види витримки:

Суха витримка (dry-aged) – м’ясо витримують 21–45 днів при контрольованій температурі та вологості, завдяки чому волога поступово випаровується. Завдяки цьому способу утворюється характерна горіхова нотка та ніжна текстура. Волога витримка (wet-aged) – м’ясо дозріває у вакуумному пакуванні до 14 днів, тому менше втрачає вагу, зберігає ніжність та природний аромат.

Як читати маркування на упаковці?

На етикетці м’яса міститься багато корисної інформації, і її потрібно вміти правильно читати.

Основні елементи маркування:

Країна походження – гарантія якості й контролю умов. Дата виробництва/упаковки – свіже м`ясо не може бути старшим за 5–7 днів. Тип відрубу – наприклад, Ribeye, Striploin, Tenderloin. Температурний режим зберігання – охолоджене (0…+4°C) або заморожене (-18°C). Ступінь мармуровості (якщо вказано).

Якщо ступінь мармуровості не зазначений – звертайте увагу на:

Колір має бути світло-червоним із кремовими прожилками. Запах повинен бути нейтральний, без кислинки. Поверхня має бути суха або ледь волога, без слизу.

Уникайте м’яса з темною скоринкою, набряком у пакуванні чи водянистим виглядом – це ознаки порушення зберігання.