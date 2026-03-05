Часник має активні сіркові сполуки, які й відповідають за його апетитний аромат

Часник – ароматний інгредієнт, який може кардинально змінити смак страви, але неправильний момент його додавання часто псує смак і робить страву гіркою. ТСН розповідає, коли ж слід додавати часник на сковорідку.

Часник має активні сіркові сполуки, які й відповідають за його апетитний аромат. У холодному чи помірно теплому жирі вони дарують страві приємні смак та запах. Але на сильному вогні ці сполуки змінюються, і замість аромату з’являється гіркота.

Особливо чутливий до температури подрібнений часник, адже що дрібніші шматочки, то швидше вони перегріваються. На добре розігрітій сковороді йому достатньо кількох секунд, щоб перетворитися на гіркий.

Також часник швидше псується у жирах із низькою температурою димлення, наприклад, у маслі, яке посилює гіркі нотки. Тому для смаження краще обирати олії з високою точкою димлення.

Коли слід додавати часник на сковорідку?

Якщо на початку приготування покласти часник, він скоріше за все підгорить раніше, ніж страва буде готова. Тому його додають зазвичай, коли основні інгредієнти майже готові, а вогонь вже зменшений.

Професійні кухарі часто прогрівають грубо нарізаний часник у теплому жирі і потім прибирають його. Таким чином страва отримує насичений аромат, а гіркота не з’являється.