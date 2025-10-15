Якщо заготовок небагато, їх можна поставити під ліжко або диван

Зберігати домашні заготовки без погреба або підвалу цілком можливо. Головне – вибрати місце з відповідною температурою, вологістю та освітленням. Про кілька найкращих варіантів для квартирних умов пише Storinka.

Комора чи темна шафа

Найпростіше рішення – використовувати комору, нішу або глибоку шафу без доступу світла. Обов’язкова умова – температура не вище +20 °C і відсутність прямих сонячних променів. У таких умовах консервація зберігається довго і без змін у смаку.

Під ліжком чи диваном

Якщо заготовок небагато, їх можна поставити під ліжко або диван. Меблі мають стояти подалі від батарей, теплих підлог та інших джерел тепла. Банки бажано накрити тканиною, яка захищає від світла та перепадів температур.

Балкон

Засклений балкон, де взимку температура не опускається нижче нуля – цілком придатне місце. Щоб уникнути промерзання, краще використовувати дерев’яні ящики, коробки з пінопласту або термопакети. Якщо температура на балконі різко змінюється, такий варіант не підходить.

Кухонні шафи

Невелику кількість банок можна зберігати в кухонних шафах, особливо на нижніх полицях, де прохолодніше. Важливо уникати місць біля плити, духової шафи чи посудомийної машини, бо там тепло і волого.

Холодильник

Ідеальний варіант для відкритих банок або тих продуктів, які вимагають зберігання при низькій температурі. Якщо місця небагато, можна тримати тільки найуразливіші консервації, як-от соуси або салати.

Корисні поради для зберігання заготовок на зиму