Відкрити нову пачку зерен і вдихнути цей насичений аромат: усі кавомани знають це приємне відчуття. Проте через тиждень запах починає зникати, якщо неправильно зберігати зерна. УНІАН розповідає, як правильно зберігати каву вдома.

Як правильно зберігати каву, щоб зберегти її запах

Найнебезпечніші вороги кави – світло та повітря. Тому красиві скляні банки не найкращий вибір для зберігання, навіть якщо виглядають стильно. Щоб зберігати каву правильно, використовуйте оригінальну упаковку із ZIP-застібкою і клапаном. При цьому пачка повинна стояти в темному та сухому місці.

Каву потрібно зберігати якомога далі від спецій. Також упаковка з кавою не повинна нагріватися, адже тоді зерна швидше вивітряться, тому краще обирати прохолодне місце для зберігання.

Як зберігати мелену каву?

Вимоги зберігання меленої кави ще жорсткіші. Площа контакту з повітрям збільшується в рази, тож кава дуже швидко втрачає свій аромат та смак. Тому у герметичній упаковці мелену каву можна зберігати не більше двох тижнів, а якщо вона відкрита, то її краще використовувати одразу.