Розчинна кава зберігається набагато довше за мелену

Навіть розчинна кава має свій термін придатності, після якого її смакові якості погіршуються. Shuba розповідає, як визначити, що розчинна кава вже не придатна до вживання.

Скільки зберігається розчинна кава?

Розчинна кава зберігається набагато довше за мелену, адже нерозпакована розчинна кава може пролежати більш як 2 роки. Завдяки тому, що в ній мало вологи, бактерії та пліснява не можуть легко розмножуватися в такому середовищі.

Проте якщо ви вже розпакували розчинну каву та ще й зачерпуєте її ложкою, вона теж може зіпсуватись за якийсь час, і ці ознаки потрібно вміти розпізнавати.

Як зрозуміти, що розчинна кава зіпсувалась?

Щойно герметичність упаковки порушується, вплив кисню та вологи прискорює процес розкладання, що призводить до зміни смаку, аромату та сили кави. А з часом кавові гранули можуть почати «черствіти», втрачати характерний смак та аромат.

Малоймовірно, що кава зіпсується в традиційному сенсі цього слова, але її смакові якості погіршаться, і вам просто не захочеться її пити. Також, якщо ви помітили, що розчинна кава стала надто грудкуватою або вологою, якщо пахне кислим або пліснявою, вона зіпсувалась.