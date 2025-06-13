Каву потрібно тримати в сухому, темному та прохолодному місці, якомога далі від джерел тепла та продуктів із сильним запахом

Щоб кава залишалась ароматною та смачною, важливо не лише обирати якісні зерна, а й правильно їх зберігати. Адже неправильні умови зберігання можуть швидко зіпсувати навіть найкращу каву – зерна втратять аромат, смак стане тьмяним, а напій несмачним. Real Simple розповідає, як правильно зберігати кавові зерна.

Де можна зберігати каву?

Каву потрібно тримати в сухому, темному та прохолодному місці, якомога далі від джерел тепла та продуктів із сильним запахом. Не потрібно зберігати кавові зерна у світлих, теплих та вологих місцях, наприклад, над плитою, біля вікна або на стільниці під прямими сонячними променями.

А мелена кава має схожі правила зберіганні, але вона має набагато коротший період свіжості, ніж цілі зерна. Зберігати її краще в прохолодному та темному місці в герметичному контейнері.

Чи можна зберігати каву в холодильнику чи морозильній камері?

Дехто зберігає каву в холодильнику або морозильній камері, проте це не найкраще рішення. Зберігання в холоді може спричинити конденсацію, особливо коли кава перебуває в різних температурах, що може призвести до того, що напій буде мати несвіжий смак.

Ще один важливий недолік – запах. Холодильник та морозильна камера наповнені купою ароматів, які кава може легко поглинути.

Проте, якщо ви хочете все ж таки заморозити каву, підійдіть до цього стратегічно. Розкладіть її по одноразових герметичних контейнерах або вакуумних пакетах, сховайте їх у задній частині морозильної камери, де температура залишається стабільною, і виймайте лише те, що ви використаєте одразу.