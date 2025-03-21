Кавові зерна можна подрібнити за допомогою блендера

Для багатьох людей кава – це обов’язкова частина ранкового ритуалу. І хоча її завжди можна купити у кав’ярні, ніщо не зрівняється зі смаком свіжозвареного напою вдома. Shuba розповідає, як змолоти кавові зерна, якщо кавомолка зламалась або її просто немає під рукою.

Як змолоти каву без кавомолки

Кавові зерна можна подрібнити за допомогою блендера. Проте, потрібно бути обережними, адже леза блендера створюють тепло, яке, може спалити кавові зерна і змінити смак. Якщо ви використовуєте блендер, виконайте наступні дії:

Переконайтеся, що ви збиваєте зерна щонайбільше 30 секунд. Це допоможе уникнути спалення кавових зерен. Крім того, переконайтеся, що у вас є правильна кількість бобів. Якщо ви покладете в блендер занадто мало, вони, ймовірно, згорять. Додасте занадто багато, і буде важко отримати гарну консистенцію при подрібненні. Використовуйте приблизно 1/2 склянки. Кухонний комбайн також підходить для подрібнення зерен. Однак якщо ви використовуєте його, подвоюйте кількість зерен через більший розмір машини.

Але якщо у вас немає блендера або відбулось відключення електроенергії, існує інший спосіб.

Наповніть пакет на блискавці кавовими зернами. Візьміть качалку, сковорідку, молоток для м’яса або будь-що інше, що вам сподобається. Почніть бити по пакету із зернами, щоб подрібнити їх.

Обираючи такий метод, пам’ятайте, що помел вийде більш грубий та нерівномірний. Але якщо ви все ж хочете тонкого помелу, використайте ступку й товкачик, якщо вони у вас є.