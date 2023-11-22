Скільки кави пити на день, щоб поліпшити пам’ять і роботу мозку
Нове дослідження підтвердило, що кава має позитивний вплив на здоров'я
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Чимало людей починають свій день саме із чашки кави. Вона допомагає швидше прокинутися, бадьорить, піднімає настрій. Окрім того, кава у правильних пропорціях корисна для здоров’я: вона допомагає жити довше, знижує ризик захворювання на цукровий діабет та інші недуги, а нове дослідження, яке нещодавно провели у Гамбурзі (Німеччина), показало, що кава поліпшує структуру мозку. Про це повідомляє Mindbodygreen.
У нещодавно проведеному дослідженні вивчали мозок понад 2000 людей віком від 45 до 74 років. Їх поділили на чотири групи, залежно від того, хто скільки п’є кави:
- менше 1 чашки кави на день;
- 1-2 чашки кави на день;
- 3-4 чашки кави на день;
- 5-6 чашок кави на день.
«Дослідження показало, що люди, які регулярно випивали три-чотири чашки кави на день, мали найсильнішу структуру мозку», – сказано у повідомленні.
Під час дослідження враховували кілька факторів, включно з товщиною кори мозку, що, як правило, асоціюється з високим інтелектом. Отримані результати дають велику кількість доказів, які підтверджують: кава корисна і для мозку, і для здоров’я загалом.
Учені також довели, що кава уповільнює процеси старіння мозку, потенційно знижує ризики виникнення хвороби Паркінсона і Альцгеймера. Крім того, мета-аналіз впливу кави на здоров’я, проведений у 2017 році, показав, що кава знижує частоту серцево-судинних захворювань і раку, а також неврологічні, метаболічні недуги та захворювання печінки. Хоча не у всіх дослідженнях вказують, скільки саме потрібно пити кави, є лише рекомендована кількість – три-чотири чашки на день.